Котканиеми: «Сильно обрадовался, когда впервые увидел, что мне предлагает «Каролина»

Новичок «Каролины» Йеспери Котканиеми поделился эмоциями от перехода в американский клуб.

«Я сильно обрадовался, когда впервые увидел, что мне предлагают. Я подумал, каково это играть там. Мы хорошо поговорили с владельцем клуба Томом Дандоном и руководством «Каролины», так что я был очень рад. … Я уже говорил, что у «Каролины» отличная команда, в новом сезоне она будет бороться за Кубок Стэнли. Каждый хочет играть в такой команде, так что это хороший вариант для обеих сторон», — цитирует Котканиеми официальный сайт НХЛ.

«Каролина» сделала 21-летнему форварду квалификационное предложение на 6,1 млн долларов за сезон, которое не было повторено «Монреалем», вследствие чего права на игрока перешли к «Харрикейнз». Канадский клуб взамен получил право выбора в первом и третьем раундах драфта НХЛ 2022 года. Сам Котканиеми подписал с «Каролиной» контракт сроком на один сезон.