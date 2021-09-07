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Котканиеми: «Сильно обрадовался, когда впервые увидел, что мне предлагает «Каролина»

10:55
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Новичок «Каролины» Йеспери Котканиеми поделился эмоциями от перехода в американский клуб.

«Я сильно обрадовался, когда впервые увидел, что мне предлагают. Я подумал, каково это играть там. Мы хорошо поговорили с владельцем клуба Томом Дандоном и руководством «Каролины», так что я был очень рад. … Я уже говорил, что у «Каролины» отличная команда, в новом сезоне она будет бороться за Кубок Стэнли. Каждый хочет играть в такой команде, так что это хороший вариант для обеих сторон», — цитирует Котканиеми официальный сайт НХЛ.

«Каролина» сделала 21-летнему форварду квалификационное предложение на 6,1 млн долларов за сезон, которое не было повторено «Монреалем», вследствие чего права на игрока перешли к «Харрикейнз». Канадский клуб взамен получил право выбора в первом и третьем раундах драфта НХЛ 2022 года. Сам Котканиеми подписал с «Каролиной» контракт сроком на один сезон.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kotkaniemi-rad-chto-stal-igrokom-carolina/c-326085914

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Александр Кравченко все материалы автора

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