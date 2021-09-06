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Пи Кей Суббан попал в сферу интересов «Бостона»

6 сентября 2021, 23:55
Пи Кей Суббан. Фото Getty Images
Пи Кей Суббан. Фото Getty Images
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«Бостон» интересуется защитником «Нью-Джерси» Пи Кеем Суббаном. «Мишки» провели предварительные переговоры относительно возможного обмена 32-летнего канадца, сообщает журналист Джимми Мерфи.

Однако препятствием для сделки стала высокая зарплата игрока. У Суббана остался последний год контракта, по которому он получает 9 миллионов долларов за сезон. Поэтому «Бостон» хотел, чтобы «Дэвилз» оставили у себя половину этой суммы.

В прошлом сезоне Суббан провел 44 матча, в которых набрал 19 *5+14) очков при показателе полезности «-16».

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Иван Шитик все материалы автора

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