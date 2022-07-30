Команды Панарина и Овечкина сыграли вничью в благотворительном матче в Москве

30 июля в Москве прошел благотворительный хоккейный матч, в котором приняли участие известные российские игроки из НХЛ и КХЛ.

Команда нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграла вничью с командой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. Встреч закончилась со счетом 10:10.

Серия послематчевых буллитов также завершилась вничью.

Все средства, вырученные с продаж билетов на благотворительный матч, будут направлены на лечение Елисею Артамонову. У мальчика диагноз — неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.