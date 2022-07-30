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Сегодня, 16:10

«Сан-Хосе» поднимет под своды арены баннер в честь первого капитана в истории клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сан-Хосе» поднимет под своды арены баннер в честь бывшего игрока и генерального менеджера клуба Дага Уилсона, сообщает сайт клуба.

Он выступал за «Шаркс» в первые два сезона в истории клуба в НХЛ и был первым капитаном команды.

В 2003 году Уилсон вернулся в «Сан-Хосе», заняв должность генерального менеджера. Он оставался на этом посту до апреля 2022 года и покинул его по состоянию здоровья.

За этот период команда один раз выиграла Президентский кубок, вручаемый за наибольшее количество очков в регулярном чемпионате.

В 2016 году «Сан-Хосе» впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Питтсбургу» (2-4 в серии).

ХК Сан-Хосе Шаркс
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