«Сан-Хосе» поднимет под своды арены баннер в честь первого капитана в истории клуба

«Сан-Хосе» поднимет под своды арены баннер в честь бывшего игрока и генерального менеджера клуба Дага Уилсона, сообщает сайт клуба.

Он выступал за «Шаркс» в первые два сезона в истории клуба в НХЛ и был первым капитаном команды.

В 2003 году Уилсон вернулся в «Сан-Хосе», заняв должность генерального менеджера. Он оставался на этом посту до апреля 2022 года и покинул его по состоянию здоровья.

За этот период команда один раз выиграла Президентский кубок, вручаемый за наибольшее количество очков в регулярном чемпионате.

В 2016 году «Сан-Хосе» впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Питтсбургу» (2-4 в серии).