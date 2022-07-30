Ничушкин заявил, что переход в «Колорадо» был его последним шансом в НХЛ
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал о своем переходе в команду в августе 2019 года.
По итогам сезона-2021/22 Ничушкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эвеланш». После победы клуб подписал контракт с 27-летним россиянином на 8 лет, по которому он должен будет заработать 49 миллионов долларов.
«Переход в «Колорадо» 100 процентов был моим последним шансом в НХЛ. Если бы у меня не получилось в «Эвеланш», то пришлось бы ехать в сторону дома. На самом деле, это тоже дополнительная мотивация. Когда жизнь тебя прижимает, то любой человек начнет работать еще больше.
Подписал восьмилетний контракт, хотел как можно дольше играть в этой команде. В итоге этого получилось добиться. Согласен, хороший контракт, я доволен. Максимальный по годам. Очень благодарен Джо Сакику, мы всегда на контакте. Джо — очень хороший человек, много помогал различными советами. Особенно поначалу. У нас с ним отличные взаимоотношения», — приводит «Чемпионат» слова Ничушкина.
Ничушкин перешел в «Колорадо» летом 2019 года, до этого он выступал за «Даллас». По окончании сезона-2018/19 россиянин покинул «Старз» на правах свободного агента.
В составе «Колорадо» Ничушкин набрал 100 (48+52) очков в 182 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф НХЛ-2021/22 форвард набрал 15 (9+6) очков в 20 играх.
Первое интервью после победы в Кубке Стэнли Ничушкин дал «СЭ».
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