Команда Мэттьюса с Шестеркиным выиграла Матч звезд НХЛ

Команда Мэттьюса обыграла команду Макдэвида в финале Матча звезд НХЛ — 7:4. Встреча прошла на «Скотиабанк Арене» в Торонто.

Игра проходила в формате «3 на 3», два периода по 10 минут. Капитан команды Остон Мэттьюс забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Также в его команде Клэйтон Келлер, Алекс Дебринкэт и Мэтью Барзал набарали по 3 (1+2) очка.

В первом периоде в воротах играли россияне Сергей Бобровский (за команду Макдэвида) и Игорь Шестеркин.