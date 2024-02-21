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Сегодня, 08:08

Георгиев признан второй звездой матча против «Ванкувера»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:1).

28-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. Первой звездой признан форвард «Эвеланш» Райан Джохансен, оформивший дубль. Третья звезда — форвард «Кэнакс» Джей Ти Миллер, у которого одна заброшенная шайба.

В текущем сезоне Георгиев провел 47 матчей, дважды сыграв на ноль и отразив 89,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2.90.

Александр Георгиев
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 56 37 19 77
2 Каролина 55 33 22 71
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 55 28 27 60
5 Айлендерс 55 23 32 60
6 Вашингтон 54 25 29 58
7 Питтсбург 53 24 29 56
8 Коламбус 53 17 36 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 56 37 19 78
2 Бостон 56 33 23 77
3 Торонто 54 30 24 68
4 Тампа-Бэй 57 30 27 65
5 Детройт 55 29 26 64
6 Баффало 55 24 31 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 53 23 30 49
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 34 23 76
2 Колорадо 57 35 22 74
3 Виннипег 54 34 20 73
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 56 29 27 60
6 Миннесота 56 26 30 58
7 Аризона 55 23 32 50
8 Чикаго 56 15 41 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 58 37 21 80
2 Вегас 56 32 24 70
3 Эдмонтон 52 33 19 67
4 Лос-Анджелес 53 27 26 64
5 Сиэтл 55 23 32 57
6 Калгари 56 26 30 57
7 Анахайм 55 20 35 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
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Флорида – Оттава
 3 : 2 ОТ
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Рейнджерс – Даллас
 3 : 1
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Питтсбург – Айлендерс
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И Г
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 56 39
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Тампа-Бэй

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