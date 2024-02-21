Георгиев признан второй звездой матча против «Ванкувера»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:1).

28-летний россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. Первой звездой признан форвард «Эвеланш» Райан Джохансен, оформивший дубль. Третья звезда — форвард «Кэнакс» Джей Ти Миллер, у которого одна заброшенная шайба.

В текущем сезоне Георгиев провел 47 матчей, дважды сыграв на ноль и отразив 89,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2.90.