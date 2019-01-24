"Колорадо" уступил на домашней площадке "Миннесоте"

"Колорадо" проиграл в родных стенах "Миннесоте" со счетом 2:5.

В первом периоде команды забросили друг другу по две шайбы. У хозяев отличились Карл Седерберг и Тайсон Бэрри, а у "Миннесоты" - Эрик Стаал и Эрик Сперджен. Дальше забивали только гости. Два точных выстрела во втором периоде нанесли все тот же Стаал и Чарли Койл, точку в поединке в середине третьего периода поставил защитник Райан Сутер.

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"Колорадо Эвеланш" - "Миннесота Уайлд" - 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Голы: Седерберг - 17 (Уилсон, Колверт), 5:42 - 1:0. Стаал - 16 (Койл), 6:50 - 1:1. Бэрри - 6 (бол., Маккиннон, Рантанен), 12:40 - 2:1. Сперджен - 8 (Сутер, Зукер), 16:27 - 2:2. Стаал - 17 (бол., Гранлунд, Оберг), 27:24 - 2:3. Койл - 9 (Паризе, Стаал), 39:37 - 2:4. Сутер - 6 (бол., Гранлунд, Оберг), 48:13 - 2:5.

Вратари: Грубауэр - Дубник.

Штраф: 12 - 4.

Броски: 22 (11+6+5) - 28 (12+8+8).

Наши: Задоров (25.53/1/0) - -.

24 января. Денвер. Pepsi Center.