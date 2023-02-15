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«Тампа» по буллитам переиграла «Колорадо». Василевский сделал 43 сейва

Евгений Козинов
Корреспондент
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15 февраля. «Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б.
Фото USA Today Sports

«Тампа» на выезде выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 43 из 46 бросков по своим воротам.

Нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Его признали второй звездой встречи. Также одним голом отметился Владислав Наместников.

Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 32 из 35 бросков. Нападающий Валерий Ничушкин стал автором голевой передачи.

«Тампа» набрала 72 очка и идет на 4-й строчке в Восточной конференции. «Колорадо» располагается на 7-м месте в Западной конференции — 61 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Лехконен — 16 (Маккиннон, Ничушкин), 0:50 — 1:0. Маккиннон — 17 (Байрам), 26:21 — 2:0. Кучеров — 22 (Пойнт), 33:09 — 2:1. Чирелли — 6 (Стэмкос, Хедман), 40:26 — 2:2. Мальгин — 3, 42:03 — 3:2. Наместников — 5 (Перри), 44:10 — 3:3.

Победный буллит: Стэмкос.

Вратари: Георгиев — Василевский.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 46 (17+16+12+1) — 35 (15+9+10+1).

Наши: Ничушкин (20.20/5/+1) — Кучеров (20.52/3/-1), Наместников (10.11/1/+1), Сергачев (25.45/1/-1).

15 февраля. Денвер. Ball Arena. 18 072 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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1 Каролина 53 35 18 78
2 Нью-Джерси 53 35 18 75
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Вашингтон 56 28 28 62
5 Питтсбург 52 26 26 61
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 54 16 38 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 40 13 85
2 Тампа-Бэй 53 35 18 72
3 Торонто 54 32 22 72
4 Флорида 57 27 30 60
5 Баффало 52 26 26 56
6 Детройт 52 24 28 56
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 54 23 31 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 54 34 20 69
3 Колорадо 52 28 24 61
4 Миннесота 53 28 25 61
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 53 25 28 53
7 Аризона 54 18 36 44
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 54 30 24 65
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 54 21 33 46
7 Сан-Хосе 54 17 37 45
8 Анахайм 54 17 37 40
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Коламбус – Нью-Джерси
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15.02 03:00
Монреаль – Чикаго
 4 : 0
15.02 03:30
Айлендерс – Оттава
 2 : 3 Б
15.02 04:00
Виннипег – Сиэтл
 3 : 2 Б
15.02 04:00
Сент-Луис – Флорида
 6 : 2
15.02 04:30
Даллас – Бостон
 2 : 3 ОТ
15.02 05:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
15.02 06:30
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