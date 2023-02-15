Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 5-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Владислав Наместников. Для 30-летнего россиянина это пятая шайба в этом сезоне.