Хет-трик Маккиннона помог «Колорадо» выиграть второй матч серии плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса»

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3.

В составе «Эвеланш» хет-триком отличился Нэйтан Маккиннон, Йоонас Донской сделал дубль, еще одна шайба на счету Брэндона Саада. У «Сент-Луиса» забросили Сэм Блэй, Брэйден Шенн и Майк Хоффман.

«Колорадо» ведет в серии с «Сент-Луисом» — 2-0. Третий матч состоится 22 мая, начало — в 4.30 (мск).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Голы: Донской — 1 (Грэйвс, Кадри), 0:35 — 1:0. Маккиннон — 3 (бол., Макар, Донской), 18:05 — 2:0. Донской — 2 (бол., Маккиннон, Рантанен), 23:14 — 3:0. Блэй — 1 (Клиффорд, Крюг), 36:17 — 3:1. Шенн — 1 (бол., Бозак, Крюг), 50:07 — 3:2. Маккиннон — 4 (Тэйвз, Ландескуг), 55:25 — 4:2. Хоффман — 1 (Миккола, Томас), 55:40 — 4:3. Саад — 1 (п.в., Джост), 57:51 — 5:3. Маккиннон — 5 (п.в., Рантанен, Ландескуг), 59:48 — 6:3.

Вратари: Грубауэр — Биннингтон (57:42 — 57:51, 59:00 — 59:48).

Штраф: 7 — 4.

Броски: 35 (19+9+7) — 35 (6+14+15).

Наши: Ничушкин (14.42/4/-1) — Барбашев (14.05/1/0), Тарасенко (18.51/0/-3).

20 мая. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии — 2-0.