Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 20 мая

В ночь на 20 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли.

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала

Восточный дивизион

Третий матч

«Бостон» — «Вашингтон»

Начало: 01.30 (мск).

Счет в серии: 1-1.

Центральный дивизион

Второй матч

«Каролина» — «Нэшвилл»

Начало: 03.00 (мск).

Счет в серии: 1-0.

Северный дивизион

Первый матч

«Эдмонтон» — «Виннипег»

Начало: 04.00 (мск).

Счет в серии: 0-0.

Западный дивизион

Второй матч

«Колорадо» — «Сент-Луис»

Начало: 05.30 (мск).

Счет в серии: 1-0.

Расписание, результаты и сетку плей-офф НХЛ можно посмотреть на этой странице // Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.