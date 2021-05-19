Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 20 мая
23:00
В ночь на 20 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли.
Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/8 финала
Восточный дивизион
Третий матч
«Бостон» — «Вашингтон»
Начало: 01.30 (мск).
Счет в серии: 1-1.
Центральный дивизион
Второй матч
«Каролина» — «Нэшвилл»
Начало: 03.00 (мск).
Счет в серии: 1-0.
Северный дивизион
Первый матч
«Эдмонтон» — «Виннипег»
Начало: 04.00 (мск).
Счет в серии: 0-0.
Западный дивизион
Второй матч
«Колорадо» — «Сент-Луис»
Начало: 05.30 (мск).
Счет в серии: 1-0.
Расписание, результаты и сетку плей-офф НХЛ можно посмотреть на этой странице // Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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