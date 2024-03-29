«Колорадо» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» на выезде выиграли у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» набрали 102 очка и лидируют в Восточной конференции. «Колорадо» идет на 3-м месте в Западной конференции — 98 очков.

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