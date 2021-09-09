Бывший нападающий «Тампы» завещал свой мозг для научных исследований

Бывший нападающий «Тампы» Джей Ти Браун завещал свой мозг бостонскому фонду Concussion Legacy Foundation для научных исследований, которые будут посвящены изучению влияния сотрясений и травм головы на развитие хронической энцефалопатии.

«Нам нужна дополнительная информация о черепно-мозговых травмах и сотрясениях мозга. Та информация, которую можно получить, изучая мозг после смерти.

Я люблю хоккей и хочу, чтобы игра развивалась. Хочу сделать все возможное, чтобы она стала безопаснее для будущих поколений. Также я думаю о здоровье своего мозга, учитывая мой стиль игры.

Я был маленьким хоккеистом, играл решительно и энергично, пытался поразить все, что двигалось. Я не знаю, какое влияние драки оказали на мой мозг. Это одна из причин, по которой я решился на этот шаг», — цитирует Брауна TSN.

В НХЛ Браун выступал за «Тампу», «Анахайм» и «Миннесоту». Всего в лиге форвард провел 365 матчей и набрал 72 (23+49) очка.