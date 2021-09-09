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Бывший нападающий «Тампы» завещал свой мозг для научных исследований

18:45
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Бывший нападающий «Тампы» Джей Ти Браун завещал свой мозг бостонскому фонду Concussion Legacy Foundation для научных исследований, которые будут посвящены изучению влияния сотрясений и травм головы на развитие хронической энцефалопатии.

«Нам нужна дополнительная информация о черепно-мозговых травмах и сотрясениях мозга. Та информация, которую можно получить, изучая мозг после смерти.

Я люблю хоккей и хочу, чтобы игра развивалась. Хочу сделать все возможное, чтобы она стала безопаснее для будущих поколений. Также я думаю о здоровье своего мозга, учитывая мой стиль игры.

Я был маленьким хоккеистом, играл решительно и энергично, пытался поразить все, что двигалось. Я не знаю, какое влияние драки оказали на мой мозг. Это одна из причин, по которой я решился на этот шаг», — цитирует Брауна TSN.

В НХЛ Браун выступал за «Тампу», «Анахайм» и «Миннесоту». Всего в лиге форвард провел 365 матчей и набрал 72 (23+49) очка.

Дополнительная информация:

https://www.tsn.ca/nhl-jt-brown-brain-concussions-science-1.1690993

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Александр Кравченко все материалы автора

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