Макдэвид стал первым за 20 лет лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, не сыгравшим в финале

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ сезона-2021/22.

На счету 25-летнего канадца 33 (10+23) очка в 16 матчах. На втором месте его партнер по атаке Леон Драйзайтль с 32 (7+25) очками в 16 матчах. Замкнул тройку лучших защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 29 (8+21) очками в 20 играх. Также Макар стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

Макдэвид стал первым за 20 лет лучшим бомбардиром плей-офф, который не сыграл в финальной серии. Последний раз такое произошло в 2002 году с Петером Форсбергом из «Колорадо», который набрал 27 (8+19) очков в 20 матчах.

«Эдмонтон» в полуфинале Западной конференции уступил будущему обладателю Кубка Стэнли «Колорадо» со счетом 0-4 в серии.