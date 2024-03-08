Ничушкин сыграет за «Колорадо» в матче с «Миннесотой»

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сыграет за команду в матче против «Миннесоты» в регулярном чемпионате НХЛ.

Пресс-служба «Эвеланш» в соцсетях выложила фотографии с Ничушкиным на тренировке.

«Сегодня вечером», — сказано в подписи к фото.

«Колорадо» утром 9 марта по московскому времени дома примет «Миннесоту». Начало матча — в 05.00.

15 января стало известно, что Ничушкин пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. Ранее он обратился в программу помощи хоккеистам НХЛ.

В конце февраля 29-летний россиянин вернулся к тренировкам с «Колорадо».