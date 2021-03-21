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«Колорадо» разгромил «Миннесоту» во втором матче подряд, у Капризова «-4»

00:41
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 6:0.

Отличились Кэйл Макар, Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен, Тайсон Йост, Девон Тейвз и Валерий Ничушкин. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил матч с показателем полезности «-4».

Ранее 19 марта «Колорадо» победил «Миннесоту» со счетом 5:1.

После этого матча «Колорадо» с 40 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 37 очками — на третьей строчке.

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