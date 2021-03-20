«Флорида» всухую победила «Нэшвилл», Бобровский остался в запасе

«Флорида» принимала «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пантеры» одержали победу со счетом — 2:0.

Автором победной шайбы стал нападающий Александр Барков.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел эту игру в запасе. Его коллега по амплуа Крис Дриджер сделал «сухарь», отразив 21 бросок.

Вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос справился с 46-ю бросками по своим воротам.

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«Флорида» — «Нэшвилл» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Барков — 13 (Дюклер, Уигар), 29:15 — 1:0. Дюклер — 3 (п.в., Верхэге), 59:45 — 2:0.

Вратари: Дриджер — Сарос (58:27 — 59:45).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 48 (22+12+14) — 21 (7+6+8).

Наши: — - Тренин (8.20/0/-1).

20 марта. Майами. BB&T Center.