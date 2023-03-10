«Колорадо» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу». Георгиев отразил 26 бросков
«Колорадо» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Кингз» одержали пятую победу подряд.
Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.
«Лос-Анджелес» идет на 2-м месте в Западной конференции — 84 очка. «Колорадо» располагается на 7-й строчке — 76 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)
Голы: Кемпе — 31 (Копитар, Рой), 8:37 — 0:1. Виларди — 22 (Копитар, Байфилд), 17:10 — 0:2. Родригес — 13 (Жирар, Ньюхук), 34:59 — 1:2. Кемпе — 32 (Гавриков, Копитар), 40:24 — 1:3. Маккиннон — 27 (бол., Макар, Рантанен), 44:24 — 2:3. Дано — 17 (Спенс, Фиала), 44:39 — 2:4. Дано — 18 (п.в., Мур), 57:25 — 2:5.
Вратари: Георгиев (56:08 — 57:25) — Корписало.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 30 (10+9+11) — 31 (6+15+10).
Наши: Ничушкин (17.51/2/-3) — Гавриков (22.26/1/+2).
10 марта. Денвер. Ball Arena. 18117 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|63
|43
|20
|94
|2
|Нью-Джерси
|64
|42
|22
|90
|3
|Рейнджерс
|64
|36
|28
|81
|4
|Айлендерс
|67
|34
|33
|76
|5
|Питтсбург
|64
|32
|32
|74
|6
|Вашингтон
|66
|31
|35
|69
|7
|Филадельфия
|65
|24
|41
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|63
|49
|14
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|65
|38
|27
|82
|4
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|5
|Оттава
|63
|32
|31
|68
|6
|Баффало
|64
|32
|32
|68
|7
|Детройт
|64
|29
|35
|67
|8
|Монреаль
|65
|26
|39
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|65
|35
|30
|83
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|63
|35
|28
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
|Нэшвилл
|62
|31
|31
|69
|6
|Сент-Луис
|64
|28
|36
|61
|7
|Аризона
|65
|23
|42
|56
|8
|Чикаго
|64
|22
|42
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|65
|39
|26
|84
|2
|Лос-Анджелес
|66
|38
|28
|84
|3
|Сиэтл
|64
|37
|27
|80
|4
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|80
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
|65
|21
|44
|51
|8
|Сан-Хосе
|66
|19
|47
|50
|10.03
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|3 : 4 Б
|10.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|3 : 4 ОТ
|10.03
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 10
|10.03
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 0
|10.03
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|10.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|2 : 3
|10.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.03
|05:00
|
Аризона – Нэшвилл
|4 : 1
|10.03
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|2 : 5
|10.03
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|97
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|94
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|63
|45
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|64
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|20
|2.21