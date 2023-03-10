Дадонов признан третьей звездой матча с «Баффало»

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (10:4).

33-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка при «+3». Первой звездой признан форвард Джейми Бенн, у которого 3 (1+2) очка. Вторая звезда — форвврд Джейсон Робертсон, оформивший ассистентский хет-трик.

В текущем сезоне Дадонов провел 56 матчей, в которых набрал 23 (6+17) очка. Также после обмена из «Монреаля» форвард набрал 5 (2+3) очков в 6 играх за «Старз».