«Колорадо» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Дубль у «Эвеланш» на счету Микко Рантанена, также по голу забили Кейл Макар, Росс Колтон, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин. За «Блю Джэкетс» единственную шайбу забросил Дэймон Сиверсон.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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