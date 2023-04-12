«Колорадо» в овертайме проиграл «Эдмонтону». Георгиев отразил 38 бросков
«Колорадо» проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.
Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 38 из 40 бросков по своим воротам.
«Эдмонтон» набрал 107 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Колорадо» идет третьим — 105 очков.
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«Колорадо» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Майерс — 4, 4:52 — 1:0. Экхольм — 9 (Маклеод, Фогеле), 5:28 — 1:1. Бушар — 7 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 61:50 — 1:2.
Вратари: Георгиев — Скиннер.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (9+7+13+0) — 40 (8+17+12+3).
Наши: Ничушкин (21.16/1/0) — Костин (5.34/0/-1).
12 апреля. Денвер. Ball Arena. 18135 зрителей.
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|12.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4
|12.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|12.04
|02:00
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 5
|12.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|6 : 2
|12.04
|02:00
|
Бостон – Вашингтон
|5 : 2
|12.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 1
|12.04
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 3
|12.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|12.04
|05:00
|
Вегас – Сиэтл
|4 : 1
|12.04
|05:00
|
Анахайм – Ванкувер
|2 : 3
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