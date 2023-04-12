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Сегодня, 07:19

«Колорадо» в овертайме проиграл «Эдмонтону». Георгиев отразил 38 бросков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 38 из 40 бросков по своим воротам.

«Эдмонтон» набрал 107 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Колорадо» идет третьим — 105 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Майерс — 4, 4:52 — 1:0. Экхольм — 9 (Маклеод, Фогеле), 5:28 — 1:1. Бушар — 7 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 61:50 — 1:2.

Вратари: Георгиев — Скиннер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (9+7+13+0) — 40 (8+17+12+3).

Наши: Ничушкин (21.16/1/0) — Костин (5.34/0/-1).

12 апреля. Денвер. Ball Arena. 18135 зрителей.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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12.04 02:00
Тампа-Бэй – Торонто
 3 : 4
12.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 4 : 3 ОТ
12.04 02:00
Питтсбург – Чикаго
 2 : 5
12.04 02:00
Нью-Джерси – Баффало
 6 : 2
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Миннесота – Виннипег
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Колорадо – Эдмонтон
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