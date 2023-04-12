Капризов признан третьей звездой матча «Миннесота» — «Виннипег»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Виннипег» (1:3).

Третьей звездой стал российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов. Он забросил одну шайбу и достиг отметки в 40 голов за сезон.

Второй звездой признан нападающий «Джетс» Адам Лаури, забросивший одну шайбу. Возглавил тройку его одноклубник Коннор Хеллибак, который отразил 33 из 34 бросков.