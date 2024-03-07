«Колорадо» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома разгромил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» набрал 83 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» с 72 очками — на 6-й строчке таблицы «Востока».