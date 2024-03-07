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Сегодня, 09:40

Жена Овечкина рассказала об отношениях Александра с ее мамой, актрисой Верой Глаголевой

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Овечкин и Вера Глаголева.
Фото Соцсети

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнила свою маму, актрису Веру Глаголеву, а также рассказала о ее отношениях со своим мужем.

— Читал, что у Александра были чудесные отношения с вашей мамой. А как они познакомились?

— Я училась в Лос-Анджелесе, у меня были курсы актерского мастерства. К тому времени мы с Сашей созванивались, много общались. Он прилетел туда на игру, мы увиделись, я сходила на этот матч. А когда закончила учебу — прилетела к Саше в гости в Вашингтон, и мы поняли, что я останусь здесь подольше. Тогда и позвонили родителям.

Мама прилетела на следующей неделе после нашего звонка. Она его лично не знала — но там сразу такая любовь! Они моментально нашли общий язык, она пришла от него в восторг. У меня еще мама была эмоциональная, слова такие использовала: «Мой чудесный, мой золотой!»

Она очень полюбила Сашу. И он ее. «Вера Витальевна, моя защитница!» От меня. Если у нас с ним были какие-то разногласия, мама чаще всего вставала на его сторону. Несмотря на постоянную работу, она всегда старалась смотреть по ночам его игры, после них писала и звонила ему. Достаточно часто прилетала к нам на неделю-полторы в гости, ходила на матчи и очень это любила.

— Вы прошли через тяжелое испытание — смерть мамы. Насколько вам тогда помогла поддержка мужа?

— Конечно, для меня было очень важно то, что он находился рядом и я в этот момент была не одна. Мы всей семьей очень сплотились, когда эта трагедия произошла, особенно с моими сестрами. Родители воспитали в нас эти семейные ценности, любовь к родным, и в тот момент мы с девочками сблизились еще сильнее, и наши мужья тоже были рядом. Практически 24 на 7 все были вместе, и это общение как-то помогло избежать той пустоты, которая с уходом мамы возникла.

Каждый день смотрели фильмы, в которых она играла, какие-то передачи, на которые она ходила, интервью. Скоро начинался сезон, и потом мы прилетели в Вашингтон, и моя средняя сестра Маша была здесь вместе со мной. Саша нас сильно поддерживал, хотя я видела, что ему самому очень больно. Очень благодарна ему.

— Беда же произошла вскоре после вашей свадьбы?

— Да. Мы поженились в июле, а мамы не стало в августе.

— Вы в тот момент понимали, что все плохо?

— Никто не мог такого предположить.

— А смерть отца Александра тоже стала абсолютно неожиданной?

— Да. Мы планировали лететь в Каролину, кажется, на матч стадионной серии — и тут узнали, что папе становится хуже. Сразу взяли билеты, но, к сожалению, не успели.

— Михаил Викторович был футболистом дубля «Динамо», и Овечкин счастлив, что папа успел увидеть с трибуны, как он забивает гол за бело-голубых в матче с «Амкалом».

— И я так радовалась! Это было классно и настолько необычно! Думаю, Саше очень понравился тот опыт. Он любит футбол, но, когда играет с друзьями, чаще всего стоит на воротах, чтобы не получить травму.

Александр и&nbsp;Настасия Овечкины. «Думаю, побить рекорд Гретцки важно для всей России». Эксклюзивное интервью жены Александра Овечкина

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Настасия Шубская-Овечкина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 63 32 31 72
4 Айлендерс 61 27 34 68
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Питтсбург 60 28 32 64
7 Нью-Джерси 62 30 32 64
8 Коламбус 62 21 41 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 90
2 Бостон 64 36 28 87
3 Торонто 62 36 26 80
4 Детройт 62 33 29 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 63 29 34 63
7 Монреаль 62 24 38 58
8 Оттава 60 25 35 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 38 26 85
2 Виннипег 61 39 22 83
3 Колорадо 64 39 25 83
4 Нэшвилл 63 35 28 73
5 Сент-Луис 62 32 30 67
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 62 25 37 55
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 64 40 24 87
2 Эдмонтон 60 38 22 78
3 Лос-Анджелес 61 31 30 73
4 Вегас 62 33 29 73
5 Сиэтл 62 28 34 67
6 Калгари 61 30 31 65
7 Анахайм 62 23 39 49
8 Сан-Хосе 61 15 46 37
Результаты / календарь
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12.03
7.03 03:00
Торонто – Баффало
 2 : 1 ОТ
7.03 05:30
Колорадо – Детройт
 7 : 2
7.03 06:00
Анахайм – Оттава
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 64 109
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 105
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 99
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 61 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 63 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 59 44
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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