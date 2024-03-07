Жена Овечкина рассказала об отношениях Александра с ее мамой, актрисой Верой Глаголевой

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнила свою маму, актрису Веру Глаголеву, а также рассказала о ее отношениях со своим мужем.

— Читал, что у Александра были чудесные отношения с вашей мамой. А как они познакомились?

— Я училась в Лос-Анджелесе, у меня были курсы актерского мастерства. К тому времени мы с Сашей созванивались, много общались. Он прилетел туда на игру, мы увиделись, я сходила на этот матч. А когда закончила учебу — прилетела к Саше в гости в Вашингтон, и мы поняли, что я останусь здесь подольше. Тогда и позвонили родителям.

Мама прилетела на следующей неделе после нашего звонка. Она его лично не знала — но там сразу такая любовь! Они моментально нашли общий язык, она пришла от него в восторг. У меня еще мама была эмоциональная, слова такие использовала: «Мой чудесный, мой золотой!»

Она очень полюбила Сашу. И он ее. «Вера Витальевна, моя защитница!» От меня. Если у нас с ним были какие-то разногласия, мама чаще всего вставала на его сторону. Несмотря на постоянную работу, она всегда старалась смотреть по ночам его игры, после них писала и звонила ему. Достаточно часто прилетала к нам на неделю-полторы в гости, ходила на матчи и очень это любила.

— Вы прошли через тяжелое испытание — смерть мамы. Насколько вам тогда помогла поддержка мужа?

— Конечно, для меня было очень важно то, что он находился рядом и я в этот момент была не одна. Мы всей семьей очень сплотились, когда эта трагедия произошла, особенно с моими сестрами. Родители воспитали в нас эти семейные ценности, любовь к родным, и в тот момент мы с девочками сблизились еще сильнее, и наши мужья тоже были рядом. Практически 24 на 7 все были вместе, и это общение как-то помогло избежать той пустоты, которая с уходом мамы возникла.

Каждый день смотрели фильмы, в которых она играла, какие-то передачи, на которые она ходила, интервью. Скоро начинался сезон, и потом мы прилетели в Вашингтон, и моя средняя сестра Маша была здесь вместе со мной. Саша нас сильно поддерживал, хотя я видела, что ему самому очень больно. Очень благодарна ему.

— Беда же произошла вскоре после вашей свадьбы?

— Да. Мы поженились в июле, а мамы не стало в августе.

— Вы в тот момент понимали, что все плохо?

— Никто не мог такого предположить.

— А смерть отца Александра тоже стала абсолютно неожиданной?

— Да. Мы планировали лететь в Каролину, кажется, на матч стадионной серии — и тут узнали, что папе становится хуже. Сразу взяли билеты, но, к сожалению, не успели.

— Михаил Викторович был футболистом дубля «Динамо», и Овечкин счастлив, что папа успел увидеть с трибуны, как он забивает гол за бело-голубых в матче с «Амкалом».

— И я так радовалась! Это было классно и настолько необычно! Думаю, Саше очень понравился тот опыт. Он любит футбол, но, когда играет с друзьями, чаще всего стоит на воротах, чтобы не получить травму.