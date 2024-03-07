Жена Овечкина рассказала об отношениях Александра с ее мамой, актрисой Верой Глаголевой
Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнила свою маму, актрису Веру Глаголеву, а также рассказала о ее отношениях со своим мужем.
— Читал, что у Александра были чудесные отношения с вашей мамой. А как они познакомились?
— Я училась в Лос-Анджелесе, у меня были курсы актерского мастерства. К тому времени мы с Сашей созванивались, много общались. Он прилетел туда на игру, мы увиделись, я сходила на этот матч. А когда закончила учебу — прилетела к Саше в гости в Вашингтон, и мы поняли, что я останусь здесь подольше. Тогда и позвонили родителям.
Мама прилетела на следующей неделе после нашего звонка. Она его лично не знала — но там сразу такая любовь! Они моментально нашли общий язык, она пришла от него в восторг. У меня еще мама была эмоциональная, слова такие использовала: «Мой чудесный, мой золотой!»
Она очень полюбила Сашу. И он ее. «Вера Витальевна, моя защитница!» От меня. Если у нас с ним были какие-то разногласия, мама чаще всего вставала на его сторону. Несмотря на постоянную работу, она всегда старалась смотреть по ночам его игры, после них писала и звонила ему. Достаточно часто прилетала к нам на неделю-полторы в гости, ходила на матчи и очень это любила.
— Вы прошли через тяжелое испытание — смерть мамы. Насколько вам тогда помогла поддержка мужа?
— Конечно, для меня было очень важно то, что он находился рядом и я в этот момент была не одна. Мы всей семьей очень сплотились, когда эта трагедия произошла, особенно с моими сестрами. Родители воспитали в нас эти семейные ценности, любовь к родным, и в тот момент мы с девочками сблизились еще сильнее, и наши мужья тоже были рядом. Практически 24 на 7 все были вместе, и это общение как-то помогло избежать той пустоты, которая с уходом мамы возникла.
Каждый день смотрели фильмы, в которых она играла, какие-то передачи, на которые она ходила, интервью. Скоро начинался сезон, и потом мы прилетели в Вашингтон, и моя средняя сестра Маша была здесь вместе со мной. Саша нас сильно поддерживал, хотя я видела, что ему самому очень больно. Очень благодарна ему.
— Беда же произошла вскоре после вашей свадьбы?
— Да. Мы поженились в июле, а мамы не стало в августе.
— Вы в тот момент понимали, что все плохо?
— Никто не мог такого предположить.
— А смерть отца Александра тоже стала абсолютно неожиданной?
— Да. Мы планировали лететь в Каролину, кажется, на матч стадионной серии — и тут узнали, что папе становится хуже. Сразу взяли билеты, но, к сожалению, не успели.
— Михаил Викторович был футболистом дубля «Динамо», и Овечкин счастлив, что папа успел увидеть с трибуны, как он забивает гол за бело-голубых в матче с «Амкалом».
— И я так радовалась! Это было классно и настолько необычно! Думаю, Саше очень понравился тот опыт. Он любит футбол, но, когда играет с друзьями, чаще всего стоит на воротах, чтобы не получить травму.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|63
|32
|31
|72
|4
|Айлендерс
|61
|27
|34
|68
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Питтсбург
|60
|28
|32
|64
|7
|Нью-Джерси
|62
|30
|32
|64
|8
|Коламбус
|62
|21
|41
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|90
|2
|Бостон
|64
|36
|28
|87
|3
|Торонто
|62
|36
|26
|80
|4
|Детройт
|62
|33
|29
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|63
|29
|34
|63
|7
|Монреаль
|62
|24
|38
|58
|8
|Оттава
|60
|25
|35
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|38
|26
|85
|2
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|3
|Колорадо
|64
|39
|25
|83
|4
|Нэшвилл
|63
|35
|28
|73
|5
|Сент-Луис
|62
|32
|30
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|62
|25
|37
|55
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|64
|40
|24
|87
|2
|Эдмонтон
|60
|38
|22
|78
|3
|Лос-Анджелес
|61
|31
|30
|73
|4
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|5
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|6
|Калгари
|61
|30
|31
|65
|7
|Анахайм
|62
|23
|39
|49
|8
|Сан-Хосе
|61
|15
|46
|37
|7.03
|03:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 1 ОТ
|7.03
|05:30
|
Колорадо – Детройт
|7 : 2
|7.03
|06:00
|
Анахайм – Оттава
|2 : 1
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|64
|109
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|99
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|61
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|63
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|59
|44
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97