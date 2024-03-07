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Сегодня, 09:25

Жена Овечкина рассказала, ревнует ли мужа

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр и Настасия Овечкины.
Фото photo.khl.ru

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала об отношениях с мужем.

— Когда вы росли — могли представить, что выйдете замуж за спортсмена?

— Вообще нет. Если честно, когда я росла, то не думала, как многие девочки, которые воображают, какое у них будет свадебное платье, кем будет их муж. И тем более не представляла, какая у него будет профессия.

— В неспортивной среде существуют стереотипы, что спортсмены — люди не самые умные, отчаянные тусовщики. Вы когда-то так думали?

— Нет. Понятно, что все зависит от конкретного человека, чем бы он ни занимался. То, что Саша любил тусоваться, меня не напрягало. Я тоже любила, мы и сейчас можем пойти с друзьями в караоке, ресторан или ночной клуб. То, что у него были девушки, — тоже абсолютно нормально. Вот если бы их не было, было бы странно. Тогда я бы задумалась, ха-ха. А так меня ничего не смущало. Я — уверенная в себе девушка, была и есть.

— Вы ревнивы?

— Если человек не дает повода, то и ревности нет. А Саша не дает.

— Что Овечкин любит петь в караоке?

— Например, «Руки Вверх!». Но чаще пою я, а он с друзьями общается и слушает мое пение.

— А что поете вы?

— Любовь Успенскую, Ирину Аллегрову, Аллу Пугачеву — в зависимости от настроения.

— Любую девушку, которая приходит в семью, где молодой человек зарабатывает столько денег, всегда подозревают, что она хочет выйти замуж не за человека, а за его деньги. Вам пришлось преодолевать такие сомнения?

— Нет. Я не из бедной семьи, плюс все, думаю, знали мою маму, знали, что мой папа — бизнесмен. Поэтому таких предположений у тех, кто знает мою семью, просто не могло быть.

Мы начали общаться, когда я была в Москве, а он — в Вашингтоне. Саша случайно увидел какое-то мое видео в соцсети, что-то написал под постом, потом в директ, и стали общаться. Но к тому времени мы уже были чуть-чуть знакомы. Познакомились на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, где он был с гостем, а я приехала с папой. Мне было лет 15, просто чуть-чуть поговорили, но вскоре потерялись. Спустя время он мне написал. Первые четыре месяца общались с ним по телефону, учитывая разницу в часовых поясах и его игры. Подолгу разговаривали, постоянно переписывались. Тогда и почувствовала, что это мой человек, что мне с ним очень комфортно.

Александр и&nbsp;Настасия Овечкины. «Думаю, побить рекорд Гретцки важно для всей России». Эксклюзивное интервью жены Александра Овечкина

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Настасия Шубская-Овечкина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 62 40 22 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 63 32 31 72
4 Айлендерс 61 27 34 68
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Питтсбург 60 28 32 64
7 Нью-Джерси 62 30 32 64
8 Коламбус 62 21 41 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 90
2 Бостон 64 36 28 87
3 Торонто 62 36 26 80
4 Детройт 62 33 29 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 63 29 34 63
7 Монреаль 62 24 38 58
8 Оттава 60 25 35 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 38 26 85
2 Виннипег 61 39 22 83
3 Колорадо 64 39 25 83
4 Нэшвилл 63 35 28 73
5 Сент-Луис 62 32 30 67
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 62 25 37 55
8 Чикаго 63 16 47 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 64 40 24 87
2 Эдмонтон 60 38 22 78
3 Лос-Анджелес 61 31 30 73
4 Вегас 62 33 29 73
5 Сиэтл 62 28 34 67
6 Калгари 61 30 31 65
7 Анахайм 62 23 39 49
8 Сан-Хосе 61 15 46 37
Результаты / календарь
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
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7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
7.03 03:00
Торонто – Баффало
 2 : 1 ОТ
7.03 05:30
Колорадо – Детройт
 7 : 2
7.03 06:00
Анахайм – Оттава
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 64 109
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 105
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 58 99
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 61 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 63 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 59 44
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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