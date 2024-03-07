Жена Овечкина рассказала, ревнует ли мужа

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала об отношениях с мужем.

— Когда вы росли — могли представить, что выйдете замуж за спортсмена?

— Вообще нет. Если честно, когда я росла, то не думала, как многие девочки, которые воображают, какое у них будет свадебное платье, кем будет их муж. И тем более не представляла, какая у него будет профессия.

— В неспортивной среде существуют стереотипы, что спортсмены — люди не самые умные, отчаянные тусовщики. Вы когда-то так думали?

— Нет. Понятно, что все зависит от конкретного человека, чем бы он ни занимался. То, что Саша любил тусоваться, меня не напрягало. Я тоже любила, мы и сейчас можем пойти с друзьями в караоке, ресторан или ночной клуб. То, что у него были девушки, — тоже абсолютно нормально. Вот если бы их не было, было бы странно. Тогда я бы задумалась, ха-ха. А так меня ничего не смущало. Я — уверенная в себе девушка, была и есть.

— Вы ревнивы?

— Если человек не дает повода, то и ревности нет. А Саша не дает.

— Что Овечкин любит петь в караоке?

— Например, «Руки Вверх!». Но чаще пою я, а он с друзьями общается и слушает мое пение.

— А что поете вы?

— Любовь Успенскую, Ирину Аллегрову, Аллу Пугачеву — в зависимости от настроения.

— Любую девушку, которая приходит в семью, где молодой человек зарабатывает столько денег, всегда подозревают, что она хочет выйти замуж не за человека, а за его деньги. Вам пришлось преодолевать такие сомнения?

— Нет. Я не из бедной семьи, плюс все, думаю, знали мою маму, знали, что мой папа — бизнесмен. Поэтому таких предположений у тех, кто знает мою семью, просто не могло быть.

Мы начали общаться, когда я была в Москве, а он — в Вашингтоне. Саша случайно увидел какое-то мое видео в соцсети, что-то написал под постом, потом в директ, и стали общаться. Но к тому времени мы уже были чуть-чуть знакомы. Познакомились на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, где он был с гостем, а я приехала с папой. Мне было лет 15, просто чуть-чуть поговорили, но вскоре потерялись. Спустя время он мне написал. Первые четыре месяца общались с ним по телефону, учитывая разницу в часовых поясах и его игры. Подолгу разговаривали, постоянно переписывались. Тогда и почувствовала, что это мой человек, что мне с ним очень комфортно.