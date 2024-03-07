Жена Овечкина рассказала, ревнует ли мужа
Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала об отношениях с мужем.
— Когда вы росли — могли представить, что выйдете замуж за спортсмена?
— Вообще нет. Если честно, когда я росла, то не думала, как многие девочки, которые воображают, какое у них будет свадебное платье, кем будет их муж. И тем более не представляла, какая у него будет профессия.
— В неспортивной среде существуют стереотипы, что спортсмены — люди не самые умные, отчаянные тусовщики. Вы когда-то так думали?
— Нет. Понятно, что все зависит от конкретного человека, чем бы он ни занимался. То, что Саша любил тусоваться, меня не напрягало. Я тоже любила, мы и сейчас можем пойти с друзьями в караоке, ресторан или ночной клуб. То, что у него были девушки, — тоже абсолютно нормально. Вот если бы их не было, было бы странно. Тогда я бы задумалась, ха-ха. А так меня ничего не смущало. Я — уверенная в себе девушка, была и есть.
— Вы ревнивы?
— Если человек не дает повода, то и ревности нет. А Саша не дает.
— Что Овечкин любит петь в караоке?
— Например, «Руки Вверх!». Но чаще пою я, а он с друзьями общается и слушает мое пение.
— А что поете вы?
— Любовь Успенскую, Ирину Аллегрову, Аллу Пугачеву — в зависимости от настроения.
— Любую девушку, которая приходит в семью, где молодой человек зарабатывает столько денег, всегда подозревают, что она хочет выйти замуж не за человека, а за его деньги. Вам пришлось преодолевать такие сомнения?
— Нет. Я не из бедной семьи, плюс все, думаю, знали мою маму, знали, что мой папа — бизнесмен. Поэтому таких предположений у тех, кто знает мою семью, просто не могло быть.
Мы начали общаться, когда я была в Москве, а он — в Вашингтоне. Саша случайно увидел какое-то мое видео в соцсети, что-то написал под постом, потом в директ, и стали общаться. Но к тому времени мы уже были чуть-чуть знакомы. Познакомились на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, где он был с гостем, а я приехала с папой. Мне было лет 15, просто чуть-чуть поговорили, но вскоре потерялись. Спустя время он мне написал. Первые четыре месяца общались с ним по телефону, учитывая разницу в часовых поясах и его игры. Подолгу разговаривали, постоянно переписывались. Тогда и почувствовала, что это мой человек, что мне с ним очень комфортно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|63
|32
|31
|72
|4
|Айлендерс
|61
|27
|34
|68
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Питтсбург
|60
|28
|32
|64
|7
|Нью-Джерси
|62
|30
|32
|64
|8
|Коламбус
|62
|21
|41
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|90
|2
|Бостон
|64
|36
|28
|87
|3
|Торонто
|62
|36
|26
|80
|4
|Детройт
|62
|33
|29
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|63
|29
|34
|63
|7
|Монреаль
|62
|24
|38
|58
|8
|Оттава
|60
|25
|35
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|38
|26
|85
|2
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|3
|Колорадо
|64
|39
|25
|83
|4
|Нэшвилл
|63
|35
|28
|73
|5
|Сент-Луис
|62
|32
|30
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|62
|25
|37
|55
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|64
|40
|24
|87
|2
|Эдмонтон
|60
|38
|22
|78
|3
|Лос-Анджелес
|61
|31
|30
|73
|4
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|5
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|6
|Калгари
|61
|30
|31
|65
|7
|Анахайм
|62
|23
|39
|49
|8
|Сан-Хосе
|61
|15
|46
|37
|7.03
|03:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 1 ОТ
|7.03
|05:30
|
Колорадо – Детройт
|7 : 2
|7.03
|06:00
|
Анахайм – Оттава
|2 : 1
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|64
|109
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|99
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|61
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|63
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|59
|44
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97