«Колорадо» победил «Аризону», Георгиев отразил 27 бросков

«Колорадо» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев забросили Росс Колтон, Джек Джонсон, Нэйтан Маккиннон и Девон Тейвз. У гостей отличились Мэтт Дамба, Лоусон Крауз и Логан Кули.

Российский вратарь хозяев Александр Геориев отразил 27 из 30 бросков.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции с 72 очками в 56 матчах.

«Аризона» идет на 13-й строчке с 50 очками в 54 играх.

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Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Аризона» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)