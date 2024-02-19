«Лос-Анджелес» победил «Питтсбург» благодаря дублю Кемпе в третьем периоде

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Нападающий хозяев Сидни Кросби открыл счет в первом периоде, форвард гостей Адриан Кемпе отличился дублем в третьем периоде и принес своей команде победу.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 64 очками в 53 матчах.

«Питтсбург» идет 12-м на «Востоке» с 55 очками в 52 играх.