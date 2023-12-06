«Колорадо» выиграл у «Анахайма». Георгиев сделал 32 сэйва
«Колорадо» победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Эвеланш» прервали свою неудачную серию из трех поражений.
Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.
«Эвеланш» набрали 34 очка и поднялись на 2-е место в Западной конференции. «Дакс» идут на 13-й строчке — 20 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы: Макдермид — 2 (Маккиннон), 1:40 — 1:0. Маккиннон — 9 (Друэн, Мэнсон), 37:43 — 2:0. О`Коннор — 4 (Маккиннон, Друэн), 46:21 — 3:0. С. Кэррик — 5 (мен.), 50:43 — 3:1. Карлссон — 8 (бол., Терри, Фаулер), 54:11 — 3:2.
Вратари: Георгиев — Гибсон (59:04).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (9+12+10) — 32 (12+7+13).
Наши: — - Любушкин (18.06/1/0), Минтюков (20.38/1/-1).
6 декабря. Денвер. Ball Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|24
|14
|10
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Айлендерс
|24
|10
|14
|27
|5
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|6
|Питтсбург
|24
|11
|13
|25
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|27
|8
|19
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Детройт
|24
|14
|10
|31
|3
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|26
|11
|15
|27
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|26
|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|25
|16
|9
|34
|2
|Даллас
|23
|14
|9
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|27
|6
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|26
|7
|Миннесота
|22
|8
|14
|20
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Анахайм
|25
|10
|15
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
|6.12
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|6 : 2
|6.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|3 : 5
|6.12
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 5 ОТ
|6.12
|04:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|3 : 4 Б
|6.12
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|3 : 2
|6.12
|05:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|6.12
|06:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|42
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|24
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|16
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87