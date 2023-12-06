«Нэшвилл» по буллитам переиграл «Чикаго»
«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Победный буллит на счету Райана О`Райлли.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Нэшвилл» — 3:4 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Фолиньо — 3 (Джонс), 5:57 — 1:0. Евангелиста — 4 (Бэрри, Пярссинен), 22:11 — 1:1. Янковски — 1 (Сиссонс, Фаббро), 22:37 — 1:2. Дикинсон — 8 (Фолиньо, Власик), 23:09 — 2:2. Фолиньо — 4 (Андерсон, Джонс), 25:21 — 3:2. О`Райлли — 12 (бол., Форсберг, Йоси), 32:59 — 3:3.
Победный буллит: О`Райлли.
Вратари: Содерблум — Сарос.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (6+11+9+2) — 30 (10+14+5+1).
Наши: Зайцев (13.10/0/-1) — Тренин (20.12/0/-1).
6 декабря. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|24
|18
|6
|37
|2
|Каролина
|24
|14
|10
|29
|3
|Филадельфия
|25
|13
|12
|28
|4
|Айлендерс
|24
|10
|14
|27
|5
|Вашингтон
|22
|12
|10
|26
|6
|Питтсбург
|24
|11
|13
|25
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|27
|8
|19
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Детройт
|24
|14
|10
|31
|3
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|26
|11
|15
|27
|6
|Монреаль
|25
|11
|14
|25
|7
|Баффало
|26
|10
|16
|22
|8
|Оттава
|20
|10
|10
|20
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|24
|15
|9
|32
|2
|Даллас
|23
|14
|9
|31
|3
|Виннипег
|24
|14
|10
|30
|4
|Аризона
|24
|13
|11
|28
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|27
|6
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|26
|7
|Миннесота
|22
|8
|14
|20
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|22
|15
|7
|33
|3
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|26
|8
|18
|22
|6
|Анахайм
|24
|10
|14
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|26
|7
|19
|16
|6.12
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|6 : 2
|6.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|3 : 5
|6.12
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 5 ОТ
|6.12
|04:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|3 : 4 Б
|6.12
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|- : -
|6.12
|05:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|6.12
|06:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|42
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|24
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|24
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|25
|16
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|5
|1.61
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87