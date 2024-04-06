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Сегодня, 16:54

«Коламбус» выпустил матрешек с изображением российских игроков

Алина Савинова
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Матрешки с изображением российских игроков.
Фото ХК «Коламбус»

«Коламбус» выпустил коллекцию матрешек с изображением четверых российских игроков, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

На матрешках изображены нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов. Отмечается, что сувениры получат первые 10 000 болельщиков на благотворительном вечере перед матчем команды с «Филадельфией», который пройдет в ночь на 7 апреля.

«Коламбус» идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 62 очка в 76 матчах.

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ХК Коламбус Блю Джэкетс
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«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
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«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 77 52 25 108
2 Каролина 77 48 29 103
3 Айлендерс 76 34 42 83
4 Филадельфия 77 36 41 83
5 Вашингтон 76 36 40 82
6 Питтсбург 76 35 41 81
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 76 25 51 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 45 32 105
2 Флорида 77 48 29 101
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 76 43 33 93
5 Детройт 76 37 39 82
6 Баффало 77 37 40 79
7 Оттава 75 33 42 70
8 Монреаль 75 29 46 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 77 48 29 102
3 Виннипег 76 46 30 98
4 Нэшвилл 76 44 32 92
5 Сент-Луис 76 40 36 84
6 Миннесота 75 36 39 82
7 Аризона 76 32 44 69
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 75 46 29 97
3 Вегас 76 42 34 92
4 Лос-Анджелес 76 40 36 91
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 75 34 41 73
7 Анахайм 77 25 52 54
8 Сан-Хосе 75 17 58 42
Результаты / календарь
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9.04
10.04
11.04
6.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 4 : 2
6.04 02:00
Каролина – Вашингтон
 4 : 2
6.04 02:00
Детройт – Рейнджерс
3 : 4
6.04 04:00
Эдмонтон – Колорадо
 6 : 2
6.04 05:00
Аризона – Вегас
 7 : 4
6.04 05:00
Анахайм – Сиэтл
 1 : 3
6.04 20:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 - : -
6.04 22:30
Чикаго – Даллас
 - : -
6.04 22:30
Бостон – Флорида
 - : -
6.04 23:00
Миннесота – Виннипег
 - : -
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 75 133
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 77 131
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 128
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 74 63
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 74 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 77 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

 2 1.5
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