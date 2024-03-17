«Калгари» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

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«Калгари» дома победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Калгари» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 71 очком в 67 матчах.

«Монреаль» идет на 14-й строчке «Востока» с 61 очком в 67 играх.