«Виннипег» — «Аризона»: видеообзор матча

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«Виннипег» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Виннипег» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 77 очками в 56 матчах.

«Аризона» идет на 13-й строчке с 51 очком в 57 играх.