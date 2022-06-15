Тренер «Тампы» Купер заявил, что Пойнт готов к первой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал о готовности форварда Брэйдена Пойнта к первой игре финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо».

«Похоже, что Брэйден Поинт будет готов к сегодняшней игре», — приводит слова Купера журналист The Athletic Пьер Лебрюн.

26-летний канадец получил повреждение нижней части тела в седьмой встрече первого раунда с «Торонто», которая состоялась 14 мая.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа» состоится завтра, 16 июня. Начало — в 3.00 (мск).