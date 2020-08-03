«Коламбус» повел в серии плей-ин у «Торонто». Корписало сыграл на ноль

«Торонто» в первом матче квалификационного раунда Кубка Стэнли уступил «Коламбусу» — 0:2. Отличились Кэм Аткинсон и Александр Веннберг. На счету Владислава Гаврикова показатель полезности «+1», 3 броска в створ, 3 силовых приема и 2 блок-шота за 18.05 на льду. Йоонас Корписало сыграл на ноль, отразив 28 бросков.

У Ильи Михеева «-1», 3 броска и силовой прием за 15.42.

Серии квалификационного раунда Кубка Стэнли проводятся до трех побед. 8 претендентов на 4 места в первом раунде плей-офф в Восточной конференции играют в Торонто, в Западной — в Эдмонтоне.