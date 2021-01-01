«Коламбус» подписал Дюбуа
10:27
Форвард Пьер-Люк Дюбуа подписал контракт с «Коламбусом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 22-канадцем, который находился в статусе ограниченно свободного агента, рассчитано на два сезона со средней зарплатой в 5 миллионов долларов.
В минувшем сезоне 22-летний Дюбуа принял участие в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 18 шайб и отдав 31 результативную передачу. В плей-офф канадский нападающий отыграл 10 матчей, забросив 4 шайбы и отдав 6 результативных передач.
? BREAKING: The #CBJ have signed C Pierre-Luc Dubois to a two-year/$ 10 million contract extension.— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) December 31, 2020
DETAILS ?? https://t.co/TkFrFlziBn pic.twitter.com/uvrRqkI1Qz
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