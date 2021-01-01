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«Коламбус» подписал Дюбуа

10:27
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Форвард Пьер-Люк Дюбуа подписал контракт с «Коламбусом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-канадцем, который находился в статусе ограниченно свободного агента, рассчитано на два сезона со средней зарплатой в 5 миллионов долларов.

В минувшем сезоне 22-летний Дюбуа принял участие в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 18 шайб и отдав 31 результативную передачу. В плей-офф канадский нападающий отыграл 10 матчей, забросив 4 шайбы и отдав 6 результативных передач.

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