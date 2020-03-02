«Коламбус» победил «Ванкувер», Гавриков сделал передачу

«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Ванкувер» — 5:3. Хозяева отыгрались, уступая 1:3 по ходу третьего периода.

Победный гол на счету Эмиля Бемстрема. У Владислава Гаврикова результативная передача, 3 силовых приема и 3 блок-шота за 18.32 на льду.

У «Ванкувера» по 3 (1+2) очка набрали Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Ванкувер» — 5:3 (1:2, 0:1, 4:0)

Голы: Хорват — 21 (бол., Петтерссон, Миллер), 1:00 — 0:1. Петтерссон — 26 (Майерс, Миллер), 7:08 — 0:2. Стенлунд — 6 (Нэш, Нутиваара), 10:01 — 1:2. Миллер — 26 (Петтерссон, Стэчер), 21:12 — 1:3. Нэш — 5 (Мюррей, Веренски), 52:39 — 2:3. Веренски — 20 (бол., Стенлунд, Дюбуа), 55:06 — 3:3. Бемстрем — 9 (бол., Савар, Мюррей), 58:23 — 4:3. Нюквист — 13 (п.в., Фолиньо, Гавриков), 59:49 — 5:3.

Вратари: Корписало — Доминге (58:38 — 59:49).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 35 (16+11+8) — 39 (14+18+7).

Наши: Гавриков (18.32/0/0) — -.

2 марта. Коламбус. Nationwide Arena.