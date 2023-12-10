Шайбы Чинахова и Воронкова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Флоридой»
«Коламбус» дома уступил «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.
Обе шайбы хозяев забросили россияне Егор Чинахов и Дмитрий Воронков. Их соотечественник Кирилл Марченко отметился голевой передачей.
За гостей отличились Густав Форслинг, Картер Верхэге, Александр Барков, Мэттью Ткачак и Ээту Луостаринен. Сэм Райнхарт отдал три голевые передачи
«Флорида» (36 очков) после 27 матчей занимает третье место в Восточной конференции НХЛ. «Коламбус» (23) после 30 игр идет предпоследним на «Востоке».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Флорида» — 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)
Голы: Форслинг — 3 (Барков, Райнхарт), 1:02 — 0:1. Чинахов — 6 (Марченко, Гудбрэнсон), 7:06 — 1:1. Верхэге — 13 (Райнхарт, Форслинг), 7:28 — 1:2. Барков — 10 (бол., Беннетт, Райнхарт), 53:13 — 1:3. Воронков — 6 (Лайне, Веренски), 56:11 — 2:3. Ткачак — 5 (п.в., Миккола), 58:05 — 2:4. Луостаринен — 4 (п.в., Барков, Райнхарт), 58:59 — 2:5.
Вратари: Гривз — Столарз.
Штраф: 39 — 16.
Броски: 19 (7+5+7) — 37 (12+9+16).
Наши: Воронков (12.45/1/-1), Марченко (17.05/1/0), Проворов (24.12/1/0), Чинахов (16.44/2/0) — -.
10 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 16269 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|25
|18
|7
|37
|2
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|3
|Айлендерс
|26
|12
|14
|31
|4
|Вашингтон
|24
|13
|11
|29
|5
|Нью-Джерси
|25
|14
|11
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|24
|14
|10
|32
|4
|Детройт
|26
|14
|12
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|27
|12
|15
|27
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|25
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|27
|16
|11
|34
|2
|Даллас
|26
|15
|11
|33
|3
|Виннипег
|25
|15
|10
|32
|4
|Аризона
|26
|13
|13
|28
|5
|Нэшвилл
|27
|14
|13
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|25
|9
|16
|22
|8
|Чикаго
|26
|9
|17
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|41
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|24
|16
|8
|36
|4
|Калгари
|27
|11
|16
|25
|5
|Эдмонтон
|24
|11
|13
|23
|6
|Сиэтл
|28
|8
|20
|23
|7
|Анахайм
|26
|10
|16
|20
|8
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|18
|11.12
|00:05
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|- : -
|11.12
|03:00
|
Чикаго – Вашингтон
|- : -
|11.12
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|- : -
|11.12
|03:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|- : -
|11.12
|04:00
|
Анахайм – Виннипег
|- : -
|11.12
|05:00
|
Сиэтл – Миннесота
|- : -
|11.12
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|24
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9