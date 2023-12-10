«Коламбус» — «Флорида»: Воронков забросил шайбу в третьем периоде

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился заброшенной шайбой в матче против «Флориды» в регулярном чемпионате НХЛ.

В третьем периоде 23-летний россиянин сократил отставание своей команды (2:3). До этого за «Блю Джекетс» отличился другой россиянин Егор Чинахов.

В текущем сезоне Воронков набрал 15 (6+9) очков в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ.