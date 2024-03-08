Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург»

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«Вашингтон» на выезде выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Защитник Александр Алексеев сделал одну результативную передачу, а Иван Мирошниченко отметился голом.

«Вашингтон» набрал 67 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 12-й строчке — 64 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Голы: Уилсон — 14 (мен., Маленстин), 1:51 — 0:1. Овечкин — 18 (бол., Строум, Карлсон), 20:30 — 0:2. Дженсен — 1 (Маленстин), 23:16 — 0:3. Лапьер — 6 (ван Римсдайк, Овечкин), 28:50 — 0:4. Мирошниченко — 1 (Строум, Милано), 36:21 — 0:5. Милано — 9 (Алексеев, Строум), 42:13 — 0:6.

Вратари: Джерри (Неделькович, 28:50) — Линдгрен.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 39 (14+15+10) — 29 (15+9+5).

Наши: Малкин (19.30/0/-3) — Алексеев (15.14/1/+1), Мирошниченко (12.27/3/+2), Овечкин (18.43/1/+1).

8 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17093 зрителя.