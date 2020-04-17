НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Когда я взял Сережу, то во мне родилась невероятная нежность». Овечкин с семьей снялись в рекламе

15:30
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото Instagram
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией и полуторагодовалым сыном Сергеем снялись в рекламе.

— Все привыкли воспринимать Сашу как хоккеиста и сильного нападающего, — говорит в ролике Анастасия. — Но когда я взял на руки Сережу, то во мне родилась невероятная нежность, — добавил Овечкин. — Нежность делает нас добрее и лучше. Нежность — это сила.

Овечкин и Шубская вместе с марта 2015 года, в августе 2016 года пара зарегистрировала брак. 18 августа 2018 года Шубская родила Овечкину сына Сергея, а в феврале 2020 года модель объявила о второй беременности.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=aapwte2Q4Ts&feature=youtu.be

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир