«Когда я взял Сережу, то во мне родилась невероятная нежность». Овечкин с семьей снялись в рекламе

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией и полуторагодовалым сыном Сергеем снялись в рекламе.

— Все привыкли воспринимать Сашу как хоккеиста и сильного нападающего, — говорит в ролике Анастасия. — Но когда я взял на руки Сережу, то во мне родилась невероятная нежность, — добавил Овечкин. — Нежность делает нас добрее и лучше. Нежность — это сила.

Овечкин и Шубская вместе с марта 2015 года, в августе 2016 года пара зарегистрировала брак. 18 августа 2018 года Шубская родила Овечкину сына Сергея, а в феврале 2020 года модель объявила о второй беременности.