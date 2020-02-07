Когда Овечкин забьет 700-ю шайбу? Александр хочет сделать это в ближайшем матче

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что постарается уже в ближайшем матче добраться до отметки в 700 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. На данный момент на счету россиянина 698 точных бросков.

— Стараюсь не думать об этом лишний раз, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. — Но иногда ловлю себя на мысли: «Ух ты... это очень большие цифры». Не многим такое удавалось. Очень приятно входить в десятку лучших снайперов за всю историю. В восьмерку.

В конце концов, я забью 700 голов. Надеюсь, что смогу сделать это в следующем матче. Если же нет... еще много игры впереди.

Конечно, хотелось бы сделать это на домашней арене. Чтобы отпраздновать вместе с фанатами. Это будет яркий момент.

Следующий матч «Вашингтон» проведет на своем льду против «Филадельфии».