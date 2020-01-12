Клод Жюльен: «Монреаль» не выбросил белое полотенце»

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен — о неудачной серии команды. На счету «канадцев» восемь поражений подряд.

— Мы не выбросили белое полотенце — ни один наш игрок, ни целая команда, — приводит слова Жюльена российская версия официального сайта лиши. — Мы сражаемся за победу в каждом матче. Но вы знаете, то там ошибка, то здесь ошибка — и шайба оказывается в нашей сетке. А вот у нас возникает голевой момент в атаке то там, то здесь — и мы не можем его реализовать. В целом мы видим проблемы, и для нас это большой вызов. Мы должны преодолеть ситуацию, повернуть ее в свою пользу. То, что мы и пытаемся сделать.