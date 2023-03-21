Клод Жиру повторил достижение Яшина по результативности в дебютном сезоне за «Оттаву»

Нападающий «Оттавы» Клод Жиру сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:1).

Теперь на счету форварда 40 результативных передач в сезоне-2022/23, который является для него дебютным в составе «Сенаторз».

Жиру стал четвертым хоккеистом в истории «Оттавы», которому удалось сделать 40 голевых пасов в первом сезоне за клуб. До него это делали Дэни Хитли (53 в сезоне-2005/06), Алексей Яшин (49, 1993/94) и Норм Макивер (46, 1992/93).