Барабанов забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Счет после первого периода — 1:1.

28-летний россиянин на 6-й минуте открыл счет. Для него эта шайба стала 15-й в нынешнем регулярном чемпионате.