Барабанов забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Счет после первого периода — 1:1.
28-летний россиянин на 6-й минуте открыл счет. Для него эта шайба стала 15-й в нынешнем регулярном чемпионате.
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|02:00
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Детройт – Флорида
|2 : 5
|21.03
|02:00
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Питтсбург – Оттава
|1 : 2
|21.03
|04:00
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Колорадо – Чикаго
|- : -
|21.03
|04:30
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Эдмонтон – Сан-Хосе
|- : -
|21.03
|05:30
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Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
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