Знаменитый тренер Майк Кинэн рассказал о своем отношении к увольнению тренеров НХЛ.

— Что вы думаете об охоте на ведьм в Северной Америке? Тренеров продолжают увольнять.

— Любопытное развитие событий. Но я не знаю индивидуальных обстоятельств. Я даже не знаком с Майком Бэбкоком. И не знаю, что конкретно произошло. Не знаю, какова была его методология. Очевидно, кому-то она не нравилась. Но мне трудно объяснить, что происходит.

— Вас не просто так назвали Железным Майком, а за определенную жесткость по отношению к игрокам.

— Я был требовательным тренером, но у меня всегда были уважительные отношения с игроками. И если вы спросите их об этом, они ответят: «Да, он был требовательным, но мы выросли под его руководством и персонально, и как команды, и мы побеждали». И такое положение дел игрокам нравится. Они помнят, через что приходилось пройти. И порой испытания были непростыми. Но, с другой стороны, это было необходимо, чтобы добиться успеха.

— Что если кто-то вспомнит о вас историю условно 25-летней давности?

— Поймите, я был требовательным, но относился к хоккеистам с уважением. Я не раз рассказывал, как завоевать доверие игроков. Забота о людях важнее твоих знаний. И все они точно знали, что я забочусь о них. Я строго спрашивал с них, но и проявлял заботу. Это важно. (Игорь Еронко)

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