Кастерова страстно поздравила Малкина с 400-м голом в НХЛ

Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина телеведущая Анна Кастерова опубликовала в своем Instagram фотографию с матча его команды с «Калгари» (4:1).

— Очень горжусь тобой, — подписала Кастерова фотографию, на которой она целует супруга.

В этой встрече Малкин забил свой 400-й гол в НХЛ, забросив шайбу в пустые ворота. Больше только у шестерых россиян — Александра Овечкина (679), Сергея Федорова (483), Александра Могильного (473), Павла Буре (437), Ильи Ковальчука (436) и Алексея Ковалева (430). Также Малкин вышел на чистое 4-е место по очкам в НХЛ (1030), обогнав Ковалева.

Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova) 17 Дек 2019 в 8:45 PST

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В матче против «Калгари» (4:1) Евгений Малкин забил свой 400-й гол в НХЛ, забросив шайбу в пустые ворота. Больше только у шестерых россиян — Александра Овечкина (679), Сергея Федорова (483), Александра Могильного (473), Павла Буре (437), Ильи Ковальчука (436) и Алексея Ковалева (430).

Также Малкин вышел на чистое 4-е место по очкам в НХЛ (1030), обогнав Ковалева. Выше Овечкин (1244), Федоров (1179) и Могильный (1032).