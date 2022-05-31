«Рейнджерс» в седьмом матче победили «Каролину» и вышли в финал Востока

«Рейнджерс» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Каролину» со счетом 6:2.

В составе команды из Нью-Йорка дубль оформил Крис Крайдер, еще по шайбе забросили Адам Фокс, Райан Строум, Филип Хытил и Эндрю Копп, Артемий Панарин отметился результативной передачей, Игорь Шестеркин отразил 37 бросков. У «Харрикейнз» голы на счету Энтони Д'Анджело и Макс Доми, Петр Кочетков заменил Антти Раанту на 36-й минуте и отразил 9 бросков из 12.

Таким образом, «Рейнджерс» победили в серии со счетом 4-3 и вышли в полуфинал плей-офф. В финале Восточной конференции команда встретится с «Тампой».

НХЛ

Плей-офф. Второй раунд. Седьмой матч

«Каролина» — «Рейнджерс» — 2:6 (0:2, 0:1, 2:3)

Голы: Фокс — 5 (бол., Лафренье, Копп), 3:40 — 0:1. Крайдер — 7 (бол., Зибанежад, Фокс), 8:00 — 0:2. Строум — 2 (Панарин, Миллер), 36:19 — 0:3. Крайдер — 8 (Ватрано, Зибанежад), 43:59 — 0:4. Трочек — 6 (бол., Деанджело, Ахо), 48:11 — 1:4. Хытил — 5 (Какко), 48:51 — 1:5. Доми — 3 (Мартинук, Котканиеми), 56:13 — 2:5. Копп — 6 (п.в., Зибанежад, Гудроу), 57:08 — 2:6.

Вратари: Раанта (Кочетков, 35:37, 56:49 — 57:08) — Шестеркин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (16+12+11) — 31 (11+9+11).

Наши: Свечников (15.09/1/-1) — Панарин (15.00/2/+1).

31 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии 3-4.