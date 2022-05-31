Раанта не сможет вернуться на лед в седьмом матче серии с «Рейнджерс»

Вратарь «Каролины» Антти Раанта получил травму нижней части тела в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс».

33-летний финн получил повреждение во втором периоде и при счете 0:2 был заменен на Петра Кочеткова.

В текущем плей-офф Раанта провел 13 матчей, в который один раз сыграл на ноль и пропустил 33 шайбы.