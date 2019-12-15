«Каролина» прервала победную серию «Калгари» из семи матчей

«Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Каролине» — 0:4. «Огоньки» потерпели первое поражение за восемь встреч. Две шайбы «ураганы» забросили в меньшинстве. Джеймс Раймер второй раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 32 броска. На счету Андрея Свечникова 4 броска в створ и силовой прием за 15.37 на льду (3.24 — в большинстве).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Каролина» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Макгинн — 3 (Мартинук, Готье), 32:35 — 0:1. Хэмилтон — 12 (бол.), 33:40 — 0:2. Фегеле — 5 (мен., Мартинук, Песке), 55:05 — 0:3. Фегеле — 6 (мен., п.в., Мартинук), 59:57 — 0:4.

Вратари: Риттих (56:13 — 56:45, 59:00 — 59:57) — Раймер.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 32 (12+7+13) — 31 (4+18+9).

Наши: — - Свечников (15.37/4/0).

14 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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